Balıkesir'de polisten silah ve uyuşturucu operasyonu

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 4 silah ve uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, il merkezinde 1 adet Combat marka ruhsatsız tabanca ve 5 adet 9 mm fişek, 1 adet üzerinde Bora Mod ibareli ruhsatsız tabanca, 1 adet menşe'siz pompalı silah ve 1 adet fişek, Ayvalık ilçesinde, 1 adet Vatra Arms marka ruhsatsız tabanca ve 15 adet 9 mm fişek,olmak üzere toplam, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet 9 mm fişek, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ve 4 adet fişek ele geçirdi. uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 3 operasyonda da 3 kişi yakalandı. Şahıslarda 0,57 gram esrar ve 0,76 gram bonzai ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.