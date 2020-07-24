MHP Balıkesir İl Başkanlığında mülk sevinci MHP Balıkesir İl Başkanlığına yeni bina

Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel’in görevi devralmasının ardından yapılan çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Görevi devraldığı günden bu zamana kadar ekibiyle birlikte canla başla çalışan Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel MHP İl Başkanlığına Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte MHP’ye yakışır bir mülk kazandırdı.

Geçtiğimiz gün Ankara’ya giden Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı’ndan oluşan heyet ile yapılan çalışmaları bir kitapçık ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinde sunum gerçekleştirildi.

Korona virüs nedeniyle Balıkesir’de yaşayan vatandaşlara eldiven, maske ve Ramazan ayı içerisinde de erzak yardımlarında bulunan Balıkesir Milliyetçi Hareket İl Başkanlığı bu zor zamanlarda vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, “Korona virüs nedeniyle il başkanlığı toplantılarımızı konferans yoluyla yaparak çalışmalarımızı sürdürdük. Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı olarak mutluyuz, gururluyuz, heyecanlıyız. İl Başkanlığımıza yeni bir bina kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kısa sürede hızlı bir şekilde yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte İl Başkanlığımıza yer kazandırmanın sevinci içerisindeyiz. Yönetim Kurulu üyelerimizin isimlerinin yer aldığı imzalı evraklarla ve tapu örneği ile birlikte Genel Merkezimize götürerek sevincimizi paylaştık” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Ankara Genel Merkezde istişarelerde bulundu. Yüksel ve İl Başkanlığı kafilesi yapılan çalışmalar hakkında genel merkezde bilgiler vererek Balıkesir İl Başkanlığının kazandırmış olduğu mülkün tapusunu genel merkeze sundu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve İl Başkanlığı Personeli olarak, takdirlerinizle göreve atandığımız ilk günden itibaren canı gönülden ve ara vermeden çalışmalarımıza devam etmekteyiz Sizlerin de defaatle dile getirdiği üzere amacımız Ülkemiz ve Partimiz adına gelecek nesillere kalıcı eserler bırakmaktadır. Çalışmalarımızın ilk meyvesi ve davamıza olan menfaatsiz bağlılığımızın bir nişanesi olarak partimiz adına alınmış ve bugünden sonra Millet ve Devlet adına alınacak kararların merkezi olacak yeni binamızın müjdesini sizlerle paylaşmak istiyoruz.Evrakta isim ve imzaları bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Yönetim Kurulu üyeleri ve İl Başkanlığı Personeli olarak yeni binamızın tapusunu size sunmaktan kıvanç duyar, yüksek müsaadelerinizle kabulünü en derin saygılarımızla arz ederiz”dedi.

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