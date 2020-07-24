Balıkesir’de ot yangını geceyi aydınlattı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın, geceyi aydınlatırken, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Dalyan mevkiinde 21.00 sıralarında bilinmeyen nedenle kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın bir anda büyüdü. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına altına alındı. Yangının yakınlarda bulunan hayvan barınağı ve yazlık evlere sıçramadan söndürülmesi üzerine çevrede oturan vatandaşlar rahat nefes aldı. Yangın geceyi aydınlatırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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