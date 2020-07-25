Balıkesir'de polis 3 silah ele geçirdi

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları çalışmalarda 3 silah ve 25 adet fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir il merkezi, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde yaptıkları operasyonlarda; il merkezinde 1 adet kuru sıkı tabanca ve 19 adet fişek, Ayvalık ilçesinde 1 adet menşesiz ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ve Edremit ilçesinde 1 adet menşe'siz ruhsatsız tabanca olmak üzere toplam, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 25 adet fişek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.