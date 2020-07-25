Manyas'da orman yangını

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Manyas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangında 3 dekarlık alan zarar gördü.
Manyas ilçesi Dura Mahallesi´ndeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Manyas, Bandırma, Gönen ve Susurluk ilçelerindeki toplam 4 arazöz ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü helikopterinin de müdahale ettiği yangın, 45 dakikada kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Yangında 3 dekarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Manyas Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN
2020-07-25 17:18:53
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