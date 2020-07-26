Edremit'te tekne battı; 1 kişi öldü, 2 kişi kurtarıldı (1)

BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde balık tutmak için denize açılan 3 kişinin üzerinde bulunduğu tekne battı. Teknedeki 1 kişi öldü, 2 kişi kurtarıldı.
Edremit ilçesi Güre Mahallesi'nde Akın Sonragelen, Osman Sonragelen ve Yalçın Erciyas, balık tutmak için tekneyle denize açıldı. Denize açılırken sosyal medya üzerinden de paylaşım yapan grup, geri dönmedi. Yakınları, kendilerine ulaşamayınca Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, teknenin alabora olduğunu belirledi. Akın Sonragelen ve Yalçın Erciyas kurtarıldı, Osman Sonragelen´in ise cansız bedenine ulaşıldı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir
2020-07-26 11:10:31
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