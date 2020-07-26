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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen

İHA

Balıkesir'de eğitim alanında yetkili sendika olan Eğitim Bir Sen 1. Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk'un, eğitim iş kolunda, Balıkesir'de bu yıl da yetkili sendika olunması münasebetiyle basın açıklaması yayınladı.

Balıkesir’de yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen

Balıkesir'de eğitim alanında yetkili sendika olan Eğitim Bir Sen 1. Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk’un, eğitim iş kolunda, Balıkesir’de bu yıl da yetkili sendika olunması münasebetiyle basın açıklaması yayınladı.
Eğitim Bir Sen 1. Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk yayımladığı mesajda Eğitim Bir Sen'in üye sayılarının gün geçtikçe arttığını belirterek, "2012 Yılından beri Türkiye Genelinde Yetkili olan EğitimBirSen, Temmuz 2020’de Türkiye genelinde üye sayısını artırarak, 450 bin’i aşan üyeyle gücüne güç katarak yetkiyi perçinlemenin arefesindedir. Balıkesir ilimizde de büyük bir teveccühe mazhar olan sendikamız yeni eğitim çalışanlarının aramıza katılmasıyla yetkili sendika olmaya devam etmiştir. Bize duyulan bu güven den dolayı tüm eğitim çalışanlarına yürekten teşekkür eder emeği geçen herkese şükranlarımı arz ederim. EğitimBirSen genel merkezimize ve Balıkesir 1 Nolu Şubemize duyulan bu güvene layık olmak için var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu yıl yapılan mutabakat toplantısı ve imza altına alınan mutabakat metnine göre EğitimBirSen 5 bin 521 üye ile yetkiyi alırken, en yakın takipçimiz Türk Eğitim Sen ise 3 bin 627 üye sayısı ile ikinci olmuştur. 1992 yılında Mehmet Akif İnan'ın öncülüğünde 15 eğitim çalışanıyla kurulan EğitimBirSen olarak, bir yandan kamu çalışanlarının ekonomik, özlük, sosyal ve kültürel haklarının kazanılması ve geliştirilmesi mücadelesi verirken, diğer yandan bu ülkede yaşamanın üzerimize yüklediği sorumluluk gereği bu ülkenin en temel sorunlarına da ilgisiz ve duyarsız kalmıyoruz" dedi.
3600 ek gösterge eğitimcilere verilmelidir
Başkan Çabuk açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi. "Bizler, Eğitim Çalışanlarının bize verdiği bu sorumluluğun farkındayız. Özellikle öğretmenlerimizin nöbet görevlerine ücret almalarını sağlamak, maaşlarda iyi bir artışı sağlamak gibi kazanımları elde ettiğimiz gibi, Ek ders ücretlerindeki adaletsizliği düzeltmek, Memur ve hizmetlilerin Eğitim öğretim ödeneğini almalarını sağlamak, 3600 Ek göstergenin eğitim çalışanlarımıza kazandırılması, Vergi matrahı olayının kaldırılması, ve bunlara benzer birçok özlük hakkını elde etmek için var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kavganın, karmaşanın, kaosun ve karanlığın değil; demokrasinin, saygının, sevginin, huzurun ve aydınlığın taraftarıyız. Doğru kimden gelirse gelsin yanında, yanlış kimden gelirse gelsin karşısındayız. Hakkın ve haklının temsilcisi olan EğitimBirSen ilkeli sendikal anlayışıyla yoluna devam edecektir. Sendikamızı yetkili yapan üyelerimize, işyeri temsilcilerimize ve teşkilatlarımıza teşekkür ederiz. Bizlere duyulan bu güveni asla boşa çıkarmayacağız. Çalışanların bize yüklediği sorumluluğun farkındayız. Yetkinin hayırlı olmasını diliyoruz. Eğitim BirSen, demokratik iklim ılımanlaştıkça, gücüne güç katmaya devam edecektir. Eğitim BirSen olarak, gelecek tasavvurumuzda özgür birey ve sivil toplumun olduğunu belirtmemiz gerekir" açıklaması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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