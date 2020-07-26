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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıeylül Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

İHA

Altıeylül Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Altıeylül Belediyesi ALGEM Birimi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz eşya, giysi ve gıda yardımını aralıksız olarak sürdürüyor. Altıeylül Belediyesi ALGEM ahiplerine ulaştırarak, binlerce kişinin yüzünü güldürüyor.
ALGEM yılda 11 bin aileye yardımda bulunuyor
Kurulduğu günden bu yana her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Altıeylül Belediyesi Algem Birimi, yapılan yardımların yanında kreşinden, aile danışmanlığına, giyim marketinden, meslek edindirme kurslarına varana kadar birçok sosyal hizmeti bünyesinde barındırıyor. Sosyal projeleriyle vatandaşın beğenisini kazanan Altıeylül Belediyesi 2020 yılı ilk 6 ay itibariyle ALGEM Birimi vasıtasıyla 8600 kişiye gıda yardımı, 467 aileye giyim yardımı, 86 aileye kömür yardımı ve ayrıca yaklaşık 11 bin öğün sıcak yemek yardımında bulundu. Yardımların aralıksız devam edeceğini söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı; “En fazla önem verdiğimiz birimlerin başında ALGEM Birimi geliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sahip çıkıyor, Altıeylül sınırları içerisinde derdim var diyen vatandaşlarımızın dertleriyle dertleniyor, onların yanında olmaya gayret ediyoruz. Bizler Algem kanalıyla 1 sene içerisinde yaklaşık 11 bin ailemize yardımda bulunuyoruz. Bu da çok ciddi bir rakam” dedi.
İhtiyaç sahibi vatandaşların kurulan bir komisyon tarafından tespit edildiğini söyleyen Başkan Avcı; Kurulan komisyon da Altıeylül Meclisinde bulunan tüm partilerin temsilcileri bulunuyor. Bu konuda bizlere destekte bulunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Her şartta vatandaşlarımızın yanındayız
Hiçbir vatandaşı ötekileştirmediklerini söyleyen Başkan Avcı; Hiçbir ayrım yapmadan yardım isteyen her vatandaşın talebini alıyor, komisyonun onaylaması halinde yardımda bulunduklarını söyledi. Millet olarak bir pandemi dönemi geçirdiklerini söyleyen Başkan Avcı; “ Zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi döneminde ALGEM Birimimiz kanalıyla gece gündüz demeden vatandaşlarımızın yardımına koştuk ve vatandaşlarımızın sıkıntılarına derman olmak için bu dönemde yaklaşık 2 milyon lira harcama yaparak onların yanında yer almaya gayret ettik" dedi.
Giyim mağazasında 45 bin sıfır kıyafet bulunuyor
Giyim yardımlarını 2 yıldan beri sıfır kıyafet olarak yaptıklarını söyleyen Başkan Avcı; “Giyim yardımlarımız, aile üyelerinin sayısına göre 150 liradan 700 liraya kadar senede 2 kez olmak kaydıyla yapılmaktadır. Bu şekilde çocuklarımızın, ailelerimizin ve Altıeylül’de yaşayan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmek bizi mutlu ediyor" dedi.
Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlara seslenen Başkan Avcı; “Yardımsever vatandaşlarımıza davette bulunuyorum. Yardım yapmak isteyen hayırseverler , ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşan bu hayır kervanında yer almak isterlerse nakdi olmamak kaydıyla, Algem Birimimize başvurarak sıfır kıyafet bağışında bulunabilirler" dedi.
Başkan Avcı; özverili bir şekilde çalışan, gece gündüz demeden vatandaşların yardımına koşan, alın teri akıtan tüm personele ayrı ayrı teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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