Edremit'te tekne battı; 1 kişi öldü, 2 kişi yüzerek kurtuldu (2)- Yeniden



Fatih Emrah ERDOĞAN-Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde balık tutmak için denize açılan 3 kişinin üzerinde bulunduğu 4 metrelik fiber tekne alabora oldu. Teknedeki 1 kişi öldü, diğer 2 kişi ise yaklaşık 3 saat yüzerek karaya çıkıp kurtuldu.

Basketbol antrenörü Hasan Yalçın Erciyes ile arkadaşları Akın Sonragelen ve Osman Sonragelen (62), dün balık tutmak için Güre Mahallesi'nden 4 metrelik fiber tekneyle denize açıldı. Burhaniye açıklarına giden gruptan Hasan Yalçın Erciyes, 'Biraz da tatil yapalım dedik' yazısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Dönüşte tekne, fırtına nedeniyle alabora oldu. Akın Sonragelen ve Yalçın Erciyes yaklaşık 3 saat yüzüp karaya çıkarak Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, yapılan çalışmayla Osman Sonragelen'in cansız bedenine ulaştı.

Edremit'teki özel bir hastanede tedaviye alınan Akın Sonragelen ve Hasan Yalçın Erciyes'in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN-Abdulkadir AYDINIŞIK

2020-07-26 12:12:48



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