Yıkılmazdağ yuvaya döndü Ayvalıkgücü Belediyespor eski Teknik Direktör Yıkılmazdağ’ı renklerine bağladı

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor yeni sezon öncesinde transferlere Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ ile başladı.

Geçtiğimiz sezon İstanmbulBağcılar Spor Kulübü’nde görev yapan Mehmet Yıkılmazdağ, yeniden kırmızıbeyazlı camiaya döndü. Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Binası’nda Kulüp Başkanı Suat Taş ve yöneticilerinin hazır bulunmasıyla gerçekleşen imza töreninde attığı imzayla yeninde yuvaya dönen Yıkılmazdağ, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Kulüp Başkanı Taş ise bu yıl ligde şampiyonluk için mücadele edeceklerinin mesajını vererek, “İyi bir transfer dönemi geçirerek kuracağımız kadro ile hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi.

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