Edremit Belediyesi ömürlük yuvası oldu

Balıkesir’in Edremit Belediyesi ekipleri trafik kazası sonucu yaralanan yavru köpeği, 3 haftalık tedaviyle hayata döndürerek sahiplendi.

3 hafta önce trafik kazasında yaralanan yavru köpek vatandaşların ihbarı sonucu Veterinerlik Birimi ekipleri tarafından hızlı şekilde kaza yerinden alındı. Belediye kliniğinde 3 hafta tedavisi yapılan köpek hayata döndü ve tekrar yürümeye başladı. Tedavi sonrası alındığı yere geri bırakılmasına rağmen Veterinerlik Birimi’ne geri döndü. Can dostla sevgi bağı kuran Veterinerlik Birimi personelleri köpeği koruma altına alarak sahiplendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Uzman Veteriner Hekim Mustafa İlga “Yaklaşık 3 hafta önce bir trafik kazası sonucu can dostumuz duyarlı vatandaşlarımız tarafından kliniğimize gelen trafik kazası ihbarı sonucu ekiplerimiz hızlıca kliniğimize can dostumuzu getirdi. Aşırı kan kaybı sonucu koma halindeydi. Sağ bölgelerinde kırıklar tespit ettik. Gerekli ilk müdahalelerini yaptıktan sonra ameliyata aldık. Bugüne kadar dikkatli bir postoperatif bakım sonucunda dostumuz yürümeye başladı. Bugün aldığımız noktaya ekiplerimiz tarafından geri bırakılmasına rağmen dostumuz buraya geri döndü, bizi çok sevdi. Biz onu çok sevdik ve sahiplenmeye karar verdik. Kalan ömrünü bizimle birlikte geçirecek” dedi. “Tosbik” adı verilen yavru köpek bundan sonraki yaşamını Edremit Belediyesi Veterinerlik Birimi’nde sürdürecek.

