Edremit'te tekne battı; 1 kişi öldü, 2 kişi yüzerek kurtuldu (3)



'4 SAAT YÜZEREK KARAYA ÇIKTIM'

BALIKESİR´in Edremit ilçesinde alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Yalçın Erciyes, dalganın akışı yönünde kendini bırakıp, yaklaşık 4 saat yüzerek karaya çıktığını söyledi.

Edremit Akçay sahilinden balık tutmak için denize açılan 3 kişinin üzerinde bulunduğu tekne, dün akşamüstü fırtına ve dalga nedeniyle alabora oldu. Kazada Osman Sonragelen (62), yaşamını yitirdi. Osman Sonragelen'in oğlu Akın Sonragelen (35) ile Yalçın Erciyes (44) karaya doğru yüzerek kurtuldu. Erciyes yaşadığı o anları DHA´ya anlattı:

"Dün saat 18.30 sıralarında 3 arkadaş Ören´den tekneyle hareket edip Akçay´a doğru geliyorduk. Ören açıklarından Akçay sahiline yaklaşık 2 buçuk 3 mil kala, dalgadan dolayı tekne ön kafadan su almaya başladı. Bir dahaki dalgada tekne alabora oldu. Hepimiz suya düştük. Ben arkadaşlara soğuk kanlılıkla sakin olmaları yönünde konuşmalar yaptım. O ara önümdeki deniz simidini aldım. Deniz simidini takarak sahile doğru dalganın akışına kendimi bıraktım. Yaklaşık 3 buçuk 4 saat yüzdükten sonra fener mevkisindeki sigorta kampının sahilinden karaya çıktım. Zaten arkadaşlarımız da telefona ulaşamayınca deniz polisine haber vermişler. Deniz polisi geldi ve benden gerekli bilgiler alarak aramalara yön verdi. Bir arkadaşımız sağ olarak bulundu. Bulunan arkadaşımızın babası Osman abimiz rahmetli olmuş. Ona Allah´tan rahmet diliyorum. Diğer arkadaşımıza geçmiş olsun diliyorum. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-07-26 14:37:28



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