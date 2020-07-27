Balıkesir'de polis 3 silah ele geçirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'de polis ekipleri Burhaniye ve il merkezinde yaptıkları operasyonlarda 3 ateşli silah ve bunlara ait fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il merkezi ve Burhaniye ilçesinde yaptıkları operasyonlarda Balıkesir İl Merkezinde; 1 adet menşesiz ruhsatsız tabanca ve 3 Adet 9 mm fişek, 1 adet ISSC marka kuru sıkı tabanca ve 5 adet fişek ve Burhaniye İlçesinde, 1 adet Üzümlü Magnum Marka ruhsatsız otomatik tüfek ele ele geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.