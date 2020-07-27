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Çaldığı 112 bin TL değerindeki kablolarla yakalandı

DHA

Çaldığı 112 bin TL değerindeki kablolarla yakalandı


Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde 112 bin TL değerindeki bin 500 metre uzunluğunda haberleşme ve nakil kablolarını çalan S.Y. jandarma tarafından yakalandı.
Bigadiç ilçesine bağlı kırsal İlyaslar ve Hisarköy mahalleleri arasında bulunan bir telekominikasyon firmasına ait bin 500 metre uzunluğundaki haberleşme ve nakil kabloları çalındı. İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ile JASAT timlerinden oluşan özel ekip, şüphelilerin kullandığı aracın beyaz renkli, panelvan tipi araç olduğunu belirledi. Jandarma tarafından yol kontrol devriyelerinin yanı sıra ilçe giriş ve çıkışlar da tutularak kontrol noktaları oluşturuldu. Susurluk ilçesi Sultançayırı Mahallesi'ndeki kontrol noktasında S.Y. yönetimindeki araç durduruldu. Araçta yapılan aramada çalınan kablolar ele geçirildi. Şüpheli S.Y. gözaltına alındı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Bigadiç Hüseyin EMCAN
2020-07-27 14:45:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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