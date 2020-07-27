Erdek'te orman yangını

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Erdek ilçesine bağlı olan ve tatilcilerin uğrak noktalarından biri olan Ocaklar kırsal mahallesinde orman yangını çıktı. Ormanlık alanın içinde başlayan yangına itfaiye ekipleri ve orman işçileri müdahale ediyor. Balıkesir, Bursa ve Edirne'den kalkan 4 helikopter de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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