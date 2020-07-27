Karşıdan karşıya geçerken alkollü sürücünün çarptığı Egehan hayatını kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde alkollü sürücünün çarptığı 8 yaşındaki Egehan Çınar Can yaşamını kaybetti. Olay yerinden kaçan sürücü N.E., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi Sahil Caddesinde karşıdan karşıya geçen 8 yaşındaki Egehan Çınar Can’a N.E. yönetimindeki 10 N 0573 plakalı otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü daha sonra aracıyla olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Edremit’te bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Can, hastanede yaşamını kaybetti. Araç plakasından sahibine ulan polis ekipleri, otomobili N E.’nin kullandığını belirledi. Şahsın gidebileceği ikamet ve bölgeleri abluka altına alan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N E.’yi gözaltına aldı.

N. E.’nin yapılan alkol kontrolünde alkollü olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan N.E. taksirle adam öldürme suçunda çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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