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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Sırmalı Edremit’e veda etti

İHA

Kaymakam Sırmalı Edremit’e veda etti

İçişleri Bakanlığının son kararnamesi ile Ankara Mamak İlçesi Kaymakamlığına atanan Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı Edremit'te veda etti.
5 yıldır Edremit ilçesinde görev yapan Kaymakam Ali Sırmalı sade bir tören ile yeni görev yerine uğurlandı. Kaymakam Ali Sırmalı Edremit'ten ayrılırken yaptığı açıklamada; Edremit’i ve Edremitlileri çok sevdiğini belirterek, Edremit’i hiçbir zaman unutmayacağını belirtti.
Kaymakam Ali Sırmalı; “20152020 yılları arasında 5 yıl boyunca Edremit ilçemizde görev yaptım. Edremit ilçesinde görev yaptığım 5 yıllık süre içerisinde her zaman insan sevgisinin yüceliğine, hukukun üstünlüğüne ve yaptığım görevin kutsallığını ön planda tutarak hizmetlerimi yürüttüm. Bu süreçte Edremit ilçemizde sosyalkültürel ve ekonomik alanlarda birçok projeye imza attık. Bunların büyük kısmını hayata geçirmenin mutluluğunu ve gurunu yaşıyorum. Bu projelerimizin bir kısmını ise yapım ve ihale süreçleri devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlanacağını umuyorum.
Her zaman “halka hizmet Hakk'a hizmet”tir düsturuyla ülkemizin ve milletimizin hizmetkarı olmak için çaba harcadım. Edremit’in gelişmesi, kalkınması ve refahının artırılmasına katkı sağlamak için çalıştım. Tabi ki biz mülki idare amirlerinin meslek hayatındaki en büyük beklenti; kadirşinas Türk Halkı’nın eşsiz vefa duygusu ve hizmet götüren idarecilere yaşatmış olduğu manevi hazdır. İşte bizler bu manevi hazzın gücü ve kuvveti ile hizmetlerimizi yapmak için çaba sarf etmekteyiz. Tabii ki bulunduğumuz makamlar gelip geçicidir önemli olan arkamızda güzel bir iz, güzel bir eser bırakabilmektir. Ümit ediyorum ki yapmış olduğumuz hizmetler ve çalışmalarla arkamızda güzel bir iz, güzel bir eser bırakabilmişizdir. Önemli olan gök kubbede hoş bir sada bırakabilmektir.
Edremit ilçemizde 20152020 yılları arasında toplam 40 projeyi hayata geçirdik. Bu 40 projenin 29 tanesi hibe projesi olup ilçemize kazandırdığımız önemli projelerimizdir. Bu projelerimiz; ilçemizde alternatif tarımın gelişmesi, istihdam alanlarının artırılması için “Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs BitkileriÇiçekçilik) Organize Sanayi Bölgesi” projesini, kültür turizminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla “Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor” projesi, hayırsever destekleriyle yaptırılan ve protokol töreni yapılan 7 okul yatırımı projesi, yine hayırsever destekleriyle kazandırılan 7 Z Kütüphane projesi, öğrencilerimizin yurt ihtiyacının karşılanması için Kaymakamlığımız SYDV aracılığı ile yaptırılan 300 kişilik öğrenci yurdu projesi, 5 GMKA Teknik Destek Projesi, 9 GMKA mali destek projesi, geleneksel el sanatlarımızın yok olmaması adına yürüttüğümüz Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli “Unutulmaya Yüz Tutmuş Sele, Sepet ve Hasırcılığın Geleceğe Aktarılması Projesi”, sosyal sorumluluk alanında yürütülen “Benim Adım İyilik Projesi”, kaymakamlığımız öncülüğünde gerçekleştirilen; Yeşil Dalga Yol Sistemi, Üst Geçit, Edremit İlçe Halk Kütüphanesi, Edremit Hükümet Konağı, Edremit 750 Kişilik Kapalı Spor Salonu, Edremit Kültür Merkezi, Edremit Olimpik Yüzme Havuzu ve şuan planlama aşamasında olan “Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu” projelerimizdir. Edremit’e yakışır 40 projeyi ilçemizde başarıyla yürüttük ve uyguladık.
Tabi ki ayrılıklar hüzün verici, fakat Edremit ilçemizden güzel duygular ve güzel anılarla ayrılıyor olmak, ülkemizin başkenti olan Ankara'da görev alıyor olmak bu üzüntümü biraz hafifletmektedir.
Bu suretle çalışmalarımızda bizlere destek olan; valiliğimiz, milletvekilimiz, garnizon komutanlığımız, Edremit Belediyemiz, yargımız, tüm siyasi parti yöneticilerimiz, belediye meclisi üyelerimiz, tüm meslek teşekküllerimiz ve odalarımız, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli her seviyedeki amir, memur ve işçi arkadaşlarımın, tüm muhtarlarımızın, vakıf ve dernek yöneticilerinin, kaymakamlık personelinin, ulusal ve yerel basın temsilcilerinin, hayırseverlerimizin ve muhterem Edremitli hemşerilerimin büyük destek ve yardımlarını gördüm. Kendilerine ayrı ayrı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Zaman zaman sevinçlerimiz ve üzüntülerimiz oldu ben burada bilmeyerek kalbini kırdıklarım kimseler varsa onlardan özür diliyor ve helallik istiyorum, benden yana hakkım hepinize helal olsun. Ankara ilinde de bir kapınız olduğunu, bir kardeşiniz olduğunu unutmayın. Sizleri Ankara’da ağırlamaktan büyük onur duyarım” dedi.
Kaymakam Sırmalı daha sonra ilçeden ayrıldı.

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