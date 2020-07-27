Asansörde mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

"Daha dün gibi..."

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde, asansörde mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri dışarıya çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, olay Zeytinli İkizçay Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. Asansörün bilinmeyen nedenle arıza yapması üzerine çıkamayan 2’si kadın 5 kişi itfaiyeden yardım istedi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Grup Amirliği ekipler yarım saatlik bir çalışmanın ardından kişileri içeriden çıkarmayı başardı. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, ekiplere teşekkür ettiler.

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