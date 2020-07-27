Bahçede düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bahçede çalışırken, düşüp başını taşa çarpan yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, olay Ortaoba Mahallesi’nde meydana geldi. 82 yaşındaki H.İ.Ç. isimli kişi bahçede çalışırken, yere düşüp başını taşa çarptı. Yaşlı adamın olay yerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi. Jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.
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