Ünlü sanatçılar pandemi döneminin ardından ilk kez Ayvalık Büyük Park’ta sahne aldı Başkan Ergin sanatçılara kucak açtı

“Pandemi Yılı” nedeniyle işsiz kalan, konser veremeyen, sahneye çıkamayan, ancak sosyal medya üzerinden sesini duyuran sanatçılara ilk kez Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin kucak açtı. Sanatçılar uzun bir ayrılık döneminden sonra Ayvalık amfitiyatroda sahne aldı.

Yeni yüzüyle hizmete açılan yetmiş bin metrekarelik bir alana yayılan Ayvalık Büyük Park’taki amfitiyatroda; sosyal mesafe kapsamında, bir dolu bir boş koltuk kuralları uygulanarak başlatılan yaz konserlerinde sahneye ilk olarak DJ Ozan Doğulu çıktı. Doğulu’nun ardından düzenlenen, Cem Adrian, İlyas Yalçıntaş, Yaşar, Halil SezaiHüsnü Şenlendirici ikilisi ve Melek Mosso konserleri ile Nazım Hikmet Piraye gösterimi büyük ilgi gördü, izleyenler keyifli saatler geçirdi.

“Pandemi Yılı” nedeniyle Aralık ayından beri sosyal medya üzerinden çalışmak zorunda kalan sanatçılara Türkiye’de ilk kez kucak açan Ayvalık Belediyesi oldu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi ile ilgili kuralların hala geçerli olduğu bir dönemde sanatçılara katkı koymak amacıyla taşın altına elini koydu. Sanatçılar da Başkan Ergin’in bu jestini karşılıksız bırakmayarak konser bütçelerinden ciddi fedakarlıklar yaparak karşılık verdiler.



Sanatçılar ilk konserlerini Ayvalık’ta verdi

Dört bin koltuk kapasiteli Büyük Park’taki amfitiyatroyu pandemi sonrası sanatçılara açarak onlara ekonomik anlamda da katkı sağladıklarını hatırlatan Başkan Ergin, sosyal mesafe kurallarına sıkı sıkıya uyulduğunu söyledi. Ergin, koltukların bir boş bir dolu şeklinde düzenlendiğinin altını çizdi. DJ Ozan Doğulu’nun gösterimiyle açılışı gerçekleştirilen, ardından sevilen sanatçı Cem Adrian ile birlikte yaz konserlerinin başladığı Ayvalık Büyük Park, vatandaşların keyifle, sanatçıların da huzurlu bir şekilde konser verebilmelerine olanak sağlamak amacıyla tepeden tırnağa yenilendi.



Sanatçılar mutlu

Deniziyle, adalarıyla doğal olağanüstü güzellikleri koynunda barındıran, Büyük Park’ın ışıklandırıldığını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin çeşitli iyileştirmeler yapılarak alanın daha verimli kullanılmasının sağlandığını söyledi. Başkan Ergin, “Sahne geri çekilerek seyircilerin her açıdan izleyebileceği bir konuma getirildi. Sanatçılarımızı ağırladığımız kulis ve kulis bahçesini onların dinlenebileceği şekilde düzenledik. Hatta sanatçıların arasından ortamı çok beğenip, konser sonrası otellerine gitmek yerine kulis bahçesinde zaman geçirmeyi tercih edenler bile oldu. Eski düğün salonu olan bölgeye İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilecek bir kafeterya ve çocuklarımız için bir oyun alanı yaptık. Konsere veya park kafede dinlenmeye gelen vatandaşlar çocuklarını yanına alıp çayını ve kahvesini yudumlarken, onlar da tüm enerjisini bu parktaki oyun alanlarında atabilir. Park alanında oluşturulan platformda etkinliklerimizi yaz boyunca yapabileceğiz. Müzik yapmak isteyen gençlerimiz gelecek, yerel konserler, söyleşiler yapılacak. Platform herkesin faydalanabileceği bir alan olarak kullanılacak” dedi.



Atıl durumdan kurtarıldı

Önümüzdeki süreçte konserlerin, film gösterimlerinin, kitap imza günlerinin aralıksız devam ederek Büyük Park ve amfitiyatroda gecelerin renkleneceğine değinen Başkan Ergin şöyle konuştu: “Büyük Park, geçtiğimiz dönemlerde atıl bırakılıp yok olmaya terk edilmişti. Bu dönem içerisinde park kötü alışkanlıkların ve suçun merkezi haline dönüşmüştü. Emniyet ve asayişin zor sağlanabildiği bir hal almıştı. Yapılan restorasyon ve projelendirme çalışmaları sonucunda Ayvalık için büyük bir açıkhava müzesi haline geldi. Proje kapsamında parkın içerisinde, satış stantları, kaferestoran, lunapark, soğuk sıcak içecek alanları ve yaklaşık 800 araçlık otopark yapıldı. Tüm bu işletmelerimiz Ayvalık Belediyesi İştirakler Müdürlüğü bünyesinde işletiliyor.”



Bayramda konserlere devam

Pandemi nedeniyle çalışmalarına ara veren sanatçılardan Ceylan Ertem 30 Temmuz, “İyi Kötü ve Çirkin” gösterimleriyle tanınan; Erdem Baş, Hakan Bulut, Ersin Korkut ve Eray Yasin Işık 31 Temmuz, Merve Özbey 1 Ağustos ve Metin Uca 2 Ağustos tarihlerinde Ayvalık Büyük Park’taki amfitiyatroda ilk kez sahneye çıkacaklar.

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