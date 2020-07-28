Ünlü sanatçılar pandemi döneminin ardından ilk kez Ayvalık Büyük Park’ta sahne aldı Başkan Ergin sanatçılara kucak açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü sanatçılar pandemi döneminin ardından ilk kez Ayvalık Büyük Park’ta sahne aldı Başkan Ergin sanatçılara kucak açtı

İHA

Ünlü sanatçılar pandemi döneminin ardından ilk kez Ayvalık Büyük Park’ta sahne aldı Başkan Ergin sanatçılara kucak açtı

“Pandemi Yılı” nedeniyle işsiz kalan, konser veremeyen, sahneye çıkamayan, ancak sosyal medya üzerinden sesini duyuran sanatçılara ilk kez Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin kucak açtı. Sanatçılar uzun bir ayrılık döneminden sonra Ayvalık amfitiyatroda sahne aldı.
Yeni yüzüyle hizmete açılan yetmiş bin metrekarelik bir alana yayılan Ayvalık Büyük Park’taki amfitiyatroda; sosyal mesafe kapsamında, bir dolu bir boş koltuk kuralları uygulanarak başlatılan yaz konserlerinde sahneye ilk olarak DJ Ozan Doğulu çıktı. Doğulu’nun ardından düzenlenen, Cem Adrian, İlyas Yalçıntaş, Yaşar, Halil SezaiHüsnü Şenlendirici ikilisi ve Melek Mosso konserleri ile Nazım Hikmet Piraye gösterimi büyük ilgi gördü, izleyenler keyifli saatler geçirdi.
“Pandemi Yılı” nedeniyle Aralık ayından beri sosyal medya üzerinden çalışmak zorunda kalan sanatçılara Türkiye’de ilk kez kucak açan Ayvalık Belediyesi oldu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi ile ilgili kuralların hala geçerli olduğu bir dönemde sanatçılara katkı koymak amacıyla taşın altına elini koydu. Sanatçılar da Başkan Ergin’in bu jestini karşılıksız bırakmayarak konser bütçelerinden ciddi fedakarlıklar yaparak karşılık verdiler.

Sanatçılar ilk konserlerini Ayvalık’ta verdi
Dört bin koltuk kapasiteli Büyük Park’taki amfitiyatroyu pandemi sonrası sanatçılara açarak onlara ekonomik anlamda da katkı sağladıklarını hatırlatan Başkan Ergin, sosyal mesafe kurallarına sıkı sıkıya uyulduğunu söyledi. Ergin, koltukların bir boş bir dolu şeklinde düzenlendiğinin altını çizdi. DJ Ozan Doğulu’nun gösterimiyle açılışı gerçekleştirilen, ardından sevilen sanatçı Cem Adrian ile birlikte yaz konserlerinin başladığı Ayvalık Büyük Park, vatandaşların keyifle, sanatçıların da huzurlu bir şekilde konser verebilmelerine olanak sağlamak amacıyla tepeden tırnağa yenilendi.

Sanatçılar mutlu
Deniziyle, adalarıyla doğal olağanüstü güzellikleri koynunda barındıran, Büyük Park’ın ışıklandırıldığını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin çeşitli iyileştirmeler yapılarak alanın daha verimli kullanılmasının sağlandığını söyledi. Başkan Ergin, “Sahne geri çekilerek seyircilerin her açıdan izleyebileceği bir konuma getirildi. Sanatçılarımızı ağırladığımız kulis ve kulis bahçesini onların dinlenebileceği şekilde düzenledik. Hatta sanatçıların arasından ortamı çok beğenip, konser sonrası otellerine gitmek yerine kulis bahçesinde zaman geçirmeyi tercih edenler bile oldu. Eski düğün salonu olan bölgeye İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilecek bir kafeterya ve çocuklarımız için bir oyun alanı yaptık. Konsere veya park kafede dinlenmeye gelen vatandaşlar çocuklarını yanına alıp çayını ve kahvesini yudumlarken, onlar da tüm enerjisini bu parktaki oyun alanlarında atabilir. Park alanında oluşturulan platformda etkinliklerimizi yaz boyunca yapabileceğiz. Müzik yapmak isteyen gençlerimiz gelecek, yerel konserler, söyleşiler yapılacak. Platform herkesin faydalanabileceği bir alan olarak kullanılacak” dedi.

Atıl durumdan kurtarıldı
Önümüzdeki süreçte konserlerin, film gösterimlerinin, kitap imza günlerinin aralıksız devam ederek Büyük Park ve amfitiyatroda gecelerin renkleneceğine değinen Başkan Ergin şöyle konuştu: “Büyük Park, geçtiğimiz dönemlerde atıl bırakılıp yok olmaya terk edilmişti. Bu dönem içerisinde park kötü alışkanlıkların ve suçun merkezi haline dönüşmüştü. Emniyet ve asayişin zor sağlanabildiği bir hal almıştı. Yapılan restorasyon ve projelendirme çalışmaları sonucunda Ayvalık için büyük bir açıkhava müzesi haline geldi. Proje kapsamında parkın içerisinde, satış stantları, kaferestoran, lunapark, soğuk sıcak içecek alanları ve yaklaşık 800 araçlık otopark yapıldı. Tüm bu işletmelerimiz Ayvalık Belediyesi İştirakler Müdürlüğü bünyesinde işletiliyor.”

Bayramda konserlere devam
Pandemi nedeniyle çalışmalarına ara veren sanatçılardan Ceylan Ertem 30 Temmuz, “İyi Kötü ve Çirkin” gösterimleriyle tanınan; Erdem Baş, Hakan Bulut, Ersin Korkut ve Eray Yasin Işık 31 Temmuz, Merve Özbey 1 Ağustos ve Metin Uca 2 Ağustos tarihlerinde Ayvalık Büyük Park’taki amfitiyatroda ilk kez sahneye çıkacaklar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Restorasyon yapılan tarihi Hamidiye camisi açıldı
YEREL HABERLER Restorasyon yapılan tarihi Hamidiye camisi açıldı
Avrupa'yı değil Balıkesir'i seçti
YEREL HABERLER Avrupa'yı değil Balıkesir'i seçti
Edremit'te yavru kedi itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Edremit'te yavru kedi itfaiye ekiplerine zor anlar ...
Bahçede düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Bahçede düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi
Asansörde mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Asansörde mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri ...
Sabahattin Ali Anı Evi'ndeki çalışmalarda sona gelindi
YEREL HABERLER Sabahattin Ali Anı Evi'ndeki çalışmalarda sona ...
Kaymakam Sırmalı Edremit’e veda etti
YEREL HABERLER Kaymakam Sırmalı Edremit’e veda etti
Karşıdan karşıya geçerken alkollü sürücünün çarptığı Egehan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karşıdan karşıya geçerken alkollü sürücünün çarptığı ...
Kocaeli’ne uğurlanan Kaymakam Ekrem Çalık: “Kalbimin yarısını Erdek’te bırakıyorum”
YEREL HABERLER Kocaeli’ne uğurlanan Kaymakam Ekrem Çalık: “Kalbimin ...
Erdek Ocaklar'daki orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Erdek Ocaklar'daki orman yangını söndürüldü
Edremit’te çevre ve iklim konuşuldu Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı yapıldı
YEREL HABERLER Edremit’te çevre ve iklim konuşuldu Körfez Çevre ve ...
Edremit'te çevre ve iklim çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Edremit'te çevre ve iklim çalıştayı düzenlendi
Bal fiyatı arttı arıcılar bayram yapıyor
YEREL HABERLER Bal fiyatı arttı arıcılar bayram yapıyor
Camide çoraplar bedava
YEREL HABERLER Camide çoraplar bedava
Ölüm köprüsüne muhalefet tepkisi
YEREL HABERLER Ölüm köprüsüne muhalefet tepkisi
Erdek'te orman yangını
YEREL HABERLER Erdek'te orman yangını
Alkollü sürücünün çarptığı Egehan, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün çarptığı Egehan, hayatını kaybetti
Çaldığı 112 bin TL değerindeki kablolarla yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı 112 bin TL değerindeki kablolarla yakalandı
Edremit’te kuralsız motosiklet kullanımına izin yok Polisten motosiklet uygulamasında toplamda 142 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Edremit’te kuralsız motosiklet kullanımına izin ...
Balıkesir'de polis 3 silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 3 silah ele geçirdi
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli ...
Şampiyonlar Ligi'nden Balıkesir'e
YEREL HABERLER Şampiyonlar Ligi'nden Balıkesir'e
Edremit Belediyesi’nden su kaplumbağalarına can suyu Kuruyan derede kalan kaplumbağalara su takviyesi yapıldı
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi’nden su kaplumbağalarına can ...
Edremit'te tekne battı; 1 kişi öldü, 2 kişi yüzerek kurtuldu (3)
YEREL HABERLER Edremit'te tekne battı; 1 kişi öldü, 2 kişi yüzerek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X