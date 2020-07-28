Burhaniye’de bedava bıçak bileme yapıyor

Burhaniye ilçesinde, Kurban bayramı yaklaşırken bıçak bileyicilerinin işi arttı. Bıçak bileme işi geçim kaynağı haline gelirken, Ören mahallesinde oturan inşaat ustası Kemal İşi de komşularının bıçaklarını bedava bilemeye başladı.

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte bıçak bileyicilerinin işleri artarken, Ören Enver Güreli caddesinde oturan Kemal İşi de komşularına ait bıçakları bedava bilemeye başladı. Evinin balkonuna kurduğu tezgahta kurban bıçaklarını bileyen Kemal İşi, komşularına yardımcı olmaktan mutlu olduğunu söyledi. İnşaat ustası olduğunu anlatan İşi, “Her sene kurban gelirken bıçak bileme telaşı başlıyor. Ben evde kendi bıçaklarımızı biliyordum. Şimdi komşularıma da yardımcı oluyorum. Hiç kimseden para almıyorum. Komşularımıza faydalı olabilirsem ne mutlu bana. Ben bu işi severek yapıyorum” dedi.

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