"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi'nde otomobilleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu 8 araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Kadir Sarı idaresindeki 34 BD 7266 plakalı tır, Susurluk ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Tırın devrilmesi sonucu tırda bulunan 8 araçta hasar oluştu. Kaza sonucu bir süre trafik tek şeritten sağlandı. Tır ve araçlar yoldan çekilince yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.