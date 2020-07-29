Okul servislerinde pandemi belirsizliği sürüyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 100 araçla hizmet veren Bandırma Servis Taşıyıcıları Kooperatifi pandemi nedeniyle okulların açılmasına bir ay kalmasına rağmen öğrenci servislerindeki belirsizliklerin halen devam ettiğini ifade etti.

Bandırma Servis Taşıyıcıları Kooperatifi (BANSER) Başkan Vekili Levent Oral pandemi sürecinde ve sonrasında sektörde yaşanılan sıkıntıları anlattı.

"Taşıdığımız öğrencilerin ve personelin yaşamlarını koruma adına pandemi sürecinin başlamasıyla tüm önlemlerimizi aldık" diyen BANSER Başkan Vekili Levent Oral “Bu zorlu süreçte araçlarımızda taşınan personel ve öğrencilerimiz ile çalışanlarımızın daha sağlıklı şartlarda yolculuk yapmaların konusunda çok özenli davrandık. Olması gereken bütün hijyen şartlarını sağlamak için bünyemizde bulunan araçların iç, dış dezenfektasyonu, araç içi el dezenfektanı kullanımına hemen başladık. Ancak kısa bir süre sonra okulların tatil edilmesiyle araçlarımız beklemeye geçti. Okulların açılamayacağını ön görsek de sektör olarak beklenti içindeydik. Bu beklentimiz gerçekleşmedi ve okullar kapandı. Alınan bu kararla servisçi esnafı için zor günler başlamış oldu. Servis araçlarının boşa düşmesiyle sektörde kaos oluştu. Bandırma’da yaklaşık 220 araç servis taşımacılığı yapıyor. BANSER olarak bizim 100 aracımız var. Bu araçlardan bir kısmı sadece öğrenci taşımacılığı yaparken, bir kısmı da hem öğrenci hem de personel taşımacılığı yapıyor. Bu süreç de sadece öğrenci servisçiliği yapanlar daha fazla sıkıntı yaşadılar” dedi.

"6 ay çalışıp, 12 ay yaşamak zorunda kaldık"

Taşımacılık sektöründe çalışanların 9 ay çalışıp 12 ay yaşadıklarını belirten BANSER Başkan Vekili Levent Oral “Pandemi dolayısıyla bu sene ise 6 ay çalışarak 12 ay yaşamak zorunda kaldık. Kendi araçlarında çalışan arkadaşlarımız araçlarını evlerinin önüne çekerken, çalışan arkadaşlarımızın bir kısmı işten ayrılmak zorunda kaldı. BANSER olarak tüm arkadaşlarımıza gücümüz oranında bu süreçte yardımcı olduk. Kabul etmeliyim ki, bu yardımları istediğimiz ölçüde gerçekleştiremedik. Devlet bizlere destek paketleri açıkladı. Bu kredi haklarından bizlerde yararlandık. Ancak sektörün durumu belli olmasa da kredilerin geri ödeme günleri geldi. Hizmet sektöründe oteller, kafeler, lokantalar hizmet vermeye başlasa da biz servisçilerin ne olacağı hala belli değil. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların 31 Ağustos tarihinde açılacağını deklere etse de bizler için açıklama yapılmadı. Pandemi sürecinin nasıl gelişeceğini bilemediğimiz için öğrenci kayıtlarına başlayamıyoruz. BANSER olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Öğrencilerimiz ve çalışanlarımız için tüm önlemlerimizi alarak okul hizmetlerine devam edeceğiz. Okul taşımacılığı ihaleleri hazırlık aşamasında ve artık sona gelindi. Yetkililer ile görüşerek ön hazırlıkları tamamladık. Aksi bir durum olursa sektör olarak içinden çıkılamaz durumlara düşeriz. Böyle bir durumda devleti yanımızda görmek isteriz. Borçların kısa vadeler ile ötelenmesi bizi asla kurtarmaz. Kamuya olan borçların pandemi bitimine kadar ötelenmesini, mazot desteği verilmesini ve Bağkur primi yatırılmasına bakılmaksızın sağlık güvencesi verilmesini talep ediyoruz. Devletimizin yaşadığı sıkıntıların da tabiki farkındayız. Devlet bize para versin demiyoruz ama sıkıştığımızda da devletimizi yanımızda görmek istiyoruz” Dedi.

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