Ayvalık’ta belediyeden bayram temizliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta belediyeden bayram temizliği

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı. Kent içinde dip bucak temizlik gerçekleştirildi. Kurban satış ve kesim yerleri belirlendi, camiler dezenfekte edildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Hem Ayvalık'ta yaşayan hemşehrilerimiz hem de tatilini geçirmek için Ayvalık'ı seçen konuklarımızın bayramı ağız tadıyla geçirmeleri için her türle önlemi aldık, bayram da zabıta ekiplerimiz kontrollerini sürdürmeye devam edecek" dedi.

Ayvalık’ta belediyeden bayram temizliği

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı. Kent içinde dip bucak temizlik gerçekleştirildi. Kurban satış ve kesim yerleri belirlendi, camiler dezenfekte edildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Hem Ayvalık’ta yaşayan hemşehrilerimiz hem de tatilini geçirmek için Ayvalık’ı seçen konuklarımızın bayramı ağız tadıyla geçirmeleri için her türle önlemi aldık, bayram da zabıta ekiplerimiz kontrollerini sürdürmeye devam edecek” dedi.
Ayvalık Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi parklar, caddeler ve ara sokaklarda kapsamlı bir temizliğe başladı. Rutin bakım ve temizlik çalışmalarını bayram dolayısıyla yoğunlaştıran Park Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırları içinde yer alan parklarda bakım ve onarım çalışması yaparken, cadde ve sokaklar da dip bucak temizlenerek bayrama hazır duruma getirildi. Vatandaşların ve tatil için gelenlerin daha temiz bir çevrede bayram geçirmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında çöp konteynerleri de yıkandı.
Bayrama hazırlık amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent içindeki parklarda yabani ve kuru ot temizliği yaptı. Kırılan ağaç dalları toplanarak görsel kirliliğe neden olan görüntüler de ortadan kaldırıldı. Çocuk oyun parkları ve spor aletlerinin de kontrolden geçtiği çalışmalarda, bozuk veya kırık oyun ve spor aletlerinin bakımları yapıldı. Hummalı bir çalışma sergileyen ekipler, 7’den 70’e tüm Ayvalıkların faydalandığı park ve yeşil alanları bayram öncesi daha temiz ve güvenli hale getirdi.
Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de bayram öncesi etkin bir çalışma ortaya koydu. Çöp toplama aracıyla çeşitli mahallelerde çalışma gerçekleştirilirken süpürge aracıyla da sokaklara girilerek detaylı bir temizlik yapıldı. Ayvalıkların ve tatil için gelen konukların daha temiz bir çevrede bayram geçirmesi için titiz bir çalışma yürüten ekipler, yol kenarlarına veya boş arazilere atılan moloz ve atık ev eşyalarını da topladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, her zaman yapılan rutin çalışmaların bayram nedeniyle daha sıklaştığını bayramda da vatandaşın hizmetinde olacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir’de orman yangını
YEREL HABERLER Balıkesir’de orman yangını
Erdek’te kurban kesim kuralları belli oldu
YEREL HABERLER Erdek’te kurban kesim kuralları belli oldu
Hamamlı halkı susuz kaldı
YEREL HABERLER Hamamlı halkı susuz kaldı
Dünya şampiyonu Habibe Afyonlu'ya onur ödülü
YEREL HABERLER Dünya şampiyonu Habibe Afyonlu'ya onur ödülü
Başkan Deveciler Kaymakam Memiş’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Deveciler Kaymakam Memiş’i ziyaret etti
Burhaniye’de kurban satış ve kesim yerleri hazır
YEREL HABERLER Burhaniye’de kurban satış ve kesim yerleri hazır
Seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil yandı
Yunanlılar tarafından geri itilen 60 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanlılar tarafından geri itilen 60 düzensiz göçmen ...
Berberlerde bayram öncesi sakal traşı sevinci
YEREL HABERLER Berberlerde bayram öncesi sakal traşı sevinci
Bileyciler iş başında
YEREL HABERLER Bileyciler iş başında
Del Valle Bandırmaspor'da
YEREL HABERLER Del Valle Bandırmaspor'da
Okul servislerinde pandemi belirsizliği sürüyor
YEREL HABERLER Okul servislerinde pandemi belirsizliği sürüyor
(Özel) YKS'de Türkiye 8.'si ve 10.'su oldu Yasin Oğulcan Kocataş: "Sınavda stres yaptım ama stres beni sınava odakladı"
YEREL HABERLER (Özel) YKS'de Türkiye 8.'si ve 10.'su oldu Yasin ...
Bandırma İhlas Mağazası hizmete açıldı
YEREL HABERLER Bandırma İhlas Mağazası hizmete açıldı
Cesur'u vahşice öldürdüler Sahipli köpeği tüfekle öldürüp kumsala gömdüler
YEREL HABERLER Cesur'u vahşice öldürdüler Sahipli köpeği tüfekle ...
Edremit Körfezi´nde turizmciler, Kurban Bayramı´ndan umutlu
YEREL HABERLER Edremit Körfezi´nde turizmciler, Kurban Bayramı´ndan ...
Vali Şıldak kaymakamlarla video konferans toplantısı yaptı
YEREL HABERLER Vali Şıldak kaymakamlarla video konferans toplantısı ...
Havran Kaymakamı Enver Özderin görevine başladı
YEREL HABERLER Havran Kaymakamı Enver Özderin görevine başladı
Otomobil zeytin bahçesine uçtu: İmam ve kayınpederi öldü
YEREL HABERLER Otomobil zeytin bahçesine uçtu: İmam ve kayınpederi ...
8 otomobili taşıyan TIR devrildi Balıkesir'de otomobilleri taşıyan tır devrildi, 8 araçta hasar oluştu
YEREL HABERLER 8 otomobili taşıyan TIR devrildi Balıkesir'de ...
Tatil için turizmciler Balıkesir'i öneriyor
YEREL HABERLER Tatil için turizmciler Balıkesir'i öneriyor
Erdek'te balıkçı ağları onarımda
YEREL HABERLER Erdek'te balıkçı ağları onarımda
Şarampole uçup zeytin ağacına çarpan otomobil 2 kişiye mezar oldu
YEREL HABERLER Şarampole uçup zeytin ağacına çarpan otomobil 2 ...
Burhaniye’de Polis kurban satıcılarını sahte paraya karşı uyardı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Polis kurban satıcılarını sahte paraya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X