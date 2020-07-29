Cami duvarında çöpe tepki

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Burhaniye ilçesinde, Kocacami duvarına bırakılan çöpler tepki çekti. Vatandaşları duyarlı olmaya çağıran Faik Soyalan, rastgele çöp atanların uyarılmasını istedi.

Tarihi Kocacami duvarına bırakılan ambalaj atıkları cemaatin tepkisine neden oldu. Çevredeki esnafları duyarlı olmaya çağıran Faik Soyalan, cami önüne çöp atılmamasını istedi. Bazı hayırsever vatandaşların cami avlusunu süpürdüklerini anlatan Soyalan, “Sık sık caminin duvarında ambalaj atıklarını görüyoruz. Bu bize yakışmıyor. Herkesi çevreye duyarlı olmaya çağırıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.