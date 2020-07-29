Edremit Körfezi ve Kazdağları tatilcilerin yine gözdesi Prof. Dr. İlban “Turizmin tercih edilme eğilimleri insanların doğayla baş başa kalabilecekleri ve özellikle pandemiyle ilgili COVİD’le yüz yüze gelebilecekleri ortamlardan uzak yerlere yönelik olacak.”

Yaklaşan Kurban bayramı öncesi Balıkesir’in Edremit Körfezi ve Kazdağları iç turizmde büyük ilgi görüyor. Büyük Şehirlere yakınlığı ve alınan önlemler bölgeye olan ilgiyi büyük oranda artırdı.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Gastronomi ve Mutfak Sanatları Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban “Yeni normal süreçte tabi ki tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de turizmle ilgili birçok yeni yapılanmalar oluşmak zorunda kaldı. Yeni normale adapte olabilmek için hem tesislerimiz hem de ülkemizin içinde bulunduğu turistik bölgeler de bu konuda çalışmalar yapmaya başladı. Tabi insanlar pandemi süreci boyunca evlerinden dışarıya çıkamadılar; dolayısıyla da bu özellikle yeni kısıtlamaların ortadan kaldırılmasıyla birlikte turizm sektörüne olan talep daha da yoğunlaştı. Şimdi baktığımız zaman Türkiye aslında alternatif turizm yaklaşımlarıyla bu pandemi sürecinden sonra özellikle sağlık turizmiyle ilgili bundan önceki yıllarda da ortaya koymuş olduğu başarılara bu pandemi sürecinde de tekrar katlayarak devam etti ve aslında dünyada turizme en hazır ülkelerden birisinin de Türkiye olduğunu gösterdi bize.” Dedi.

Turizmde yeni normalde iç turizmin önemine değinen Prof Dr. İlban “Baktığımız zaman da bugün aslında turizmin en önemli ilacının iç turizm olduğunu da söyleyebiliriz. Öncelikle bizim iç turizmde hazır olmamız gerekiyor baktığınız zaman şu anda Türkiye’nin birçok bölgesinde önemli derecede bir yoğunluk var. İnsanlar tabii ki evde kalmış olmanın vermiş olduğu bir rahatsızlıkla da en çok bu anlamda kendini rahat hissedebilecekleri sektörlerden bir tanesi olan ve temel ihtiyaçlarına bu anlamda araç olarak kullanabilecekleri turizm sektörüne yöneldiler. “dedi.

Kazdağları ve Edremit Körfezi’nin yoğunluk yaşadığına dikkatleri çeken Prof. Dr. M. Oğuz İlban “Körfezimiz de bu anlamda önemli bir yoğunluk yaşıyor şu anda; ancak şu bilinmeli ki Türkiye’nin birçok yerinde özellikle turizmin tercih edilme eğilimlerinin insanların doğayla baş başa kalabilecekleri ve özellikle pandemiyle ilgili COVİD’le yüz yüze gelebilecekleri ortamlardan uzak yerlere yönelik olacak. Özellikle kamp karavan turizmi, yat turizmi, yine bununla birlikte slow olarak ifade ettiğimiz sakin şehirlere yönelik turizm akınları körfez bölgemiz içinde şu anda en önemli turizm çeşitleri olarak da karşımıza çıkacaktır; dolayısıyla bu noktada da önemli bir yoğunluk bekliyoruz.” Dedi.

Kurban Bayramı tatili ile birlikte Edremit Körfezi ve Kazdağları bölgesinde önemli bir yoğunluk artışı gözlendiğini ifade eden Otel İşletmecisi Ceyhun Özsan “Aslında şöyle: bu pandemi döneminde öncelikle tedirgin başladık bu sektörde, “Acaba talepler olur mu? Olmaz mı ?” diye; fakat güvenli turizm sertifikasını aldıktan sonra sektördeki paydaşlarında bu belgeyi aldıktan sonra bölgemize inanılmaz bir rağbet oldu. Bu bağlamda biz çok mutlu olduk. Aldığımız güvenlik tedbirleri nedeniyle birçok konuğumuz tercih ediyor. Gönül rahatlığıyla tüm misafirlerim gelip, güven içerisinde, sağlıklı bir şekilde tatillerini yapabilirler. Kurban Bayramı dönemi için de taleplerin çok olmasına istinaden, mevcut kapasitemizi çok zorlamadan, her konuğumuzun sosyal mesafe kurallarına uyarak, rahat bir tatil geçirmesi için gerekli tüm önlemleri aldık tatil severleri bekliyoruz.”dedi.

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