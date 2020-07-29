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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıeylül bayrama hazır

İHA

Altıeylül bayrama hazır

Altıeylül Belediyesi kurban bayramı öncesi tüm tedbirlerini aldı. İlçede kurban kesim alanlarını belirleyen belediye, hazırladığı uyarı afişleri ve broşürlerle vatandaşları korona virüse karşı bilgilendirirken, arefe günü vatandaşların yapacağı mezarlık ziyaretleri düşünülerek Çınarlıdere Mezarlığı’nda genel temizlik ve gerekli dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi. Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri şimdiye kadar 32 kırsal mahallenin mezarlık temizliğini tamamlarken, diğer mahallelerin mezarlık temizliği ise devam ediyor.
Kurban kesim yerlerinde tüm önlemler alındı
Bayram süresince 40 araç ve 175 kişilik ekiple, çift vardiyalı bir şekilde çalışacak olan belediye, vatandaşın huzurlu ve güvenli bir ortamda kurban bayramını idrak etmeleri için tüm imkanlarını seferber etti. Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri hayvan pazarı ve Çarşamba pazarı bölgesine kurulacak olan kurban kesim yerlerinde dezenfekte işlemlerini yapıp, korona virüse karşı gerekli tedbirleri alarak vatandaşların güvenli bir ortamda bayramı geçirmelerini sağlayacak. Altıeylül Belediyesi Zabıta ekipleri ise, bayram süresince ilçede tüm gün denetimlerini sürdürecek. Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bayram öncesinden başlayarak genel temizlik çalışmasının yanı sıra, bayram süresince kesim alanlarında meydana gelecek koku ve kirliliği önleyecek tedbirler alarak, çöp konteynırlarında ilaçlama çalışması yaptı.
Huzurlu bir bayram için tüm tedbirler alındı
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, ilçe halkının sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri ve huzur içerisinde bir bayram geçirmeleri için tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Halka hizmet sevdasıyla yola çıktıklarını hatırlatan Başkan Avcı, “Paylaşım ve dayanışmanın en yoğun şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı’nı hemşehrilerimizin huzurlu bir şekilde idrak etmeleri için tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunuyoruz. Ekiplerimiz başta temizlik olmak üzere, hemşehrilerimizin rahatı ve huzuru için her türlü tedbiri almış durumda. İnşallah birlik ve beraberliğimizin en yoğun şekilde yaşanacağı bir Kurban Bayramını daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda idrak edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Başkan Hasan Avcı; “Bayram, paylaşmaktır”
Açıklamasında halkın Kurban Bayramını da kutlayan Başkan Avcı, "Millet olmayı, kardeşliği, dayanışmayı, paylaşmayı, aynı ruh ve gönül ikliminde yaşamanın anlamını şüphesiz en çok bayram günlerinde hissederiz. Değerli hemşehrilerimizin mübarek kurban bayramını kutluyor, birlik ve beraberlik içerisinde sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram temenni ediyorum” dedi

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