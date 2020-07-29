Kaymakam Kaya, muhtarlar ve vatandaşları dinledi

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya Belediye Kültür Salonunda muhtarlar ve halkla bir araya geldi.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle kısa tutulan toplantıda Kaymakam Kaya, muhtarlardan ve vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını, sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında hassasiyet gösterilmeye devam edilmesini istedi. Kaymakam Kaya, ilçe merkezine doğalgaz getirilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini, özellikle ilçeye yakın alanda bulunan A sınıfı diplomaya sahip Manyas Kuş Cennetinde ki kuşların zarar görmemesi adına doğalgazın çok önemli olduğunu söyledi. İlçede yoğun çeltik ekiminden kaynaklanan sivrisineklere karşı daha önce sekiz günde kırsal mahallelere ilaçlamaya gidilirken, yeni araç kiralandığını ve bundan böyle dört günde bir kırsal mahalleler de sivrisinek mücadelesinin gerçekleştirileceğini açıkladı. Muhtarlardan mahalleleri ile ilgili sorunu olanlar dinlendi, toplantıya Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın ile kurum amirleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldılar. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve Belediye Başkanı Tancan Barçın muhtarlar aracılığıyla ilçe halkının Kurban Bayramlarını kutladı.

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