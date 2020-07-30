Osumanu Otoo, Bandırmaspor'da

"Daha dün gibi..."

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TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Bandırmaspor'da transfer çalışmaları hızlı başladı. Bordobeyazlılar yabancı transferinde ikinci imzayı Balıkesirspor'dan Mahatma Osumanu Otoo'ya attırdı.

Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Bandırmaspor transfer çalışmalarına hızlı başladı. Geçtiğimiz gün Giresunspor'dan Yonathan Del Valle'yi renklerine bağlayarak ilk yabancı transferini gerçekleştiren bordobeyazlılar, ikinci yabancı transferini de Balıkesirspor'dan gerçekleştirdi. Bandırmaspor, geçtiğimiz sezon Balıkesirspor forması giyen 28 yaşındaki futbolcu Mahatma Osumanu Otoo'yu kadrosuna kattı. Aynı zamanda Gana Milli Takımı oyuncusu da olan Otoo, TFF 1. Lig'de bugüne kadar 104 maça çıktı ve 19 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

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