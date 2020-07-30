Adalarda bayram yoğunluğu başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adalarda bayram yoğunluğu başladı

İHA

Balıkesir'in Marmara Denizi'ndeki önemli turizm merkezleri arasında yer alan Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarını kapsayan Marmara Adalar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu bir şekilde tatillerini geçirmesi için tüm tedbirleri aldı. Başta Marmara ve Avşa olmak üzere turizm açısından yüzde 95'lik doluluk oranına ulaşıldı.

Adalarda bayram yoğunluğu başladı

Balıkesir’in Marmara Denizi’ndeki önemli turizm merkezleri arasında yer alan Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarını kapsayan Marmara Adalar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu bir şekilde tatillerini geçirmesi için tüm tedbirleri aldı. Başta Marmara ve Avşa olmak üzere turizm açısından yüzde 95’lik doluluk oranına ulaşıldı.
Özellikle İstanbul’da yaşayan vatandaşların büyük yoğunluk oluşturduğu Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında Marmara Adalar Belediyesi, aldığı önlemlerle vatandaşların bayram tatillerini en iyi şekilde geçirmesi için çaba gösteriyor. Belediye Başkanı Süleyman Aksoy adaların tümünde çöp toplama, haşereyle mücadele ve pandemi konusunda yaptıkları çalışmalarla misafirlerini rahat ve huzurlu bir şekilde ağırlayacaklarını ifade etti.

“Belediye olarak tüm önlemlerimizi aldık”
Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy adalar genelinde yapılan çalışmalar ve alınan önlemlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Kurban Bayramı’nda Marmara, Avşa ve Ekinlik Adalarımızda çok şükür yüzde 95 doluluk seviyesine ulaşmış durumdayız. Adalarımızdaki bütün tedbirleri almış durumdayız. Bayram süresince Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyesinin bütün ekipleri 24 saat yoğun bir şekilde adalarımızda hizmet vermeye devam edecek. Şu ana kadar pozitif vakanın görülmediği adamızda bütün turistlerin iyi bir tatil geçirmesini diliyorum. Bayram sonrasında da tatil yapacak olan bütün vatandaşları adalarımıza bekliyorum” diye konuştu.

“Temizlik ve ilaçlama çalışmalarımız 7 gün 24 saat devam ediyor”
Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy adalar genelinde temizlik ve haşereyle mücadele konusunda yaptıkları çalışmalarla ilgili verdiği bilgilerde şunları söyledi:
“Şu an itibariyle adalarımızı şöyle bir gezdiğimizde; adalarımızdaki Kurban Bayramı öncesi gerekli önlemler alınmış durumdadır. Bütün adalarımızda temizlik çalışmaları son sürat devam etmektedir. Son zamanlarda bilhassa Avşa Adası’ndaki vatandaşlarımızın ilaçlama ve çöp toplama şikayetleri olduğunu belirtmişler. İlaçlama 24 saat yapılıyor, sadece iki gün makineden olan bir arızadan dolayı ilaçlama Avşa Adası’nda yapılamadı. Ama biz Büyükşehir Belediyesinden takviye araç istedik ve ilaçlama işlerimiz devam ediyor. Belediye çalışıyor. Avşa Adası’nda günde üç vardiya çöp toplaması ve ilaçlama hizmetleri aralıksız yapılıyor. Kurban Bayramı öncesinde her türlü önlemleri belediye olarak aldık. Adalarımızda temizlik işleri şu anda son sürat devam ediyor. Marmara Adası’nı komple yıkadık, Avşa Adası’nın sahil bantları devamlı yıkanıyor, sulanıyor. Fakat bizim temizlikle ilgili tüm yaptığımız işlere vatandaşlarımızın da sahip çıkması gerekiyor. Avşa Adası’nda yapılan kapsamlı temizlik sonrasında vatandaşlarımız odununu, dalını, bahçesindeki otunu vatandaş temizlik yapılan yere atmış ve birde telefonla arayıp şikayette bulunuyorlar. Temizlik konusunda vatandaşlarımızdan biraz duyarlı olmalarını bekliyoruz.”

“Adalarımızda koronavirüs yok”
Marmara, Avşa ve Ekinlik Adalarında yeni tip koronavirüs Covid19 vaka sayısının görülmediğini de hatırlatan Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, pandemiyle mücadele konusunda yaptıkları çalışmaları değerlendirdi. Aksoy, “Adalarımızda sevindirici bir gelişme de pandemide yaşanıyor. Adalarımız pandemiden dolayı tertemiz. İnşallah bu durum bozulmaz. Adalarımızdaki işletmecilerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış bulunmaktayız. Yani adalarımızda boş pansiyon yok. Bu durumda, bu pandemide dünyadaki bu salgında adalarımız bu konuda çok iyi bir durumda. Tabi gönül ister ki çok daha iyi durumda olalım. Hepimiz yaz sezonunun nasıl olacağı konusunda endişe duyuyorduk. Ama şimdi geldiğimiz noktada turizm açısından adalarımız iyiye doğru gidiyor. Pandemi kapsamında ekiplerimiz adalar genelinde dezenfektan çalışmalarına başlamış durumdadır. Marmara merkezden başlayan çalışmalar Çınarlı, Gündoğdu, Saraylar, Topağaç, Asmalı ve Avşa’daki dezenfektan çalışmaları plan dahilinde sürekli olarak yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık’ta ev yangını
YEREL HABERLER Ayvalık’ta ev yangını
Yaşanabilir Edremit için sıfır atık
YEREL HABERLER Yaşanabilir Edremit için sıfır atık
Burhaniye Emniyet Müdürü Korkmaz Havran’a tayin oldu
YEREL HABERLER Burhaniye Emniyet Müdürü Korkmaz Havran’a tayin oldu
Mahatma Osumanu Otoo Bandırmaspor'da
YEREL HABERLER Mahatma Osumanu Otoo Bandırmaspor'da
Osumanu Otoo, Bandırmaspor'da
YEREL HABERLER Osumanu Otoo, Bandırmaspor'da
Seyir halindeki tırda samanlar tutuştu
YEREL HABERLER Seyir halindeki tırda samanlar tutuştu
Karesi Kurban Bayramı'na hazır Karesi Belediyesinden kurban kesim hizmeti
YEREL HABERLER Karesi Kurban Bayramı'na hazır Karesi Belediyesinden ...
Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu Operasyonlarda bin 195 kök kenevir ve 3,1 kilo esrar yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu ...
Vali Şıldak'tan Korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Vali Şıldak'tan Korona virüs uyarısı
Vali’den büyüklere çikolata, küçüklere düdük
YEREL HABERLER Vali’den büyüklere çikolata, küçüklere düdük
Başkan Arslan'dan, Kaymakam Ünsal'a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Arslan'dan, Kaymakam Ünsal'a hayırlı olsun ...
Kaymakam Kaya, muhtarlar ve vatandaşları dinledi
YEREL HABERLER Kaymakam Kaya, muhtarlar ve vatandaşları dinledi
Kazdağı Milli Parkı’nda büyük tehlike
YEREL HABERLER Kazdağı Milli Parkı’nda büyük tehlike
Altıeylül bayrama hazır
YEREL HABERLER Altıeylül bayrama hazır
Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler
YEREL HABERLER Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler
Edremit’te zincirleme kaza: 8 yaralı
YEREL HABERLER Edremit’te zincirleme kaza: 8 yaralı
Turistlerin göz bebeği Ayvalık yoğun bir bayrama hazırlanıyor
YEREL HABERLER Turistlerin göz bebeği Ayvalık yoğun bir bayrama ...
İvrindi de camiler bayrama hazırlandı
YEREL HABERLER İvrindi de camiler bayrama hazırlandı
Vefat eden Başsavcı Balıkesir’de toprağa verildi
YEREL HABERLER Vefat eden Başsavcı Balıkesir’de toprağa verildi
Edremit Körfezi ve Kazdağları tatilcilerin yine gözdesi Prof. Dr. İlban “Turizmin tercih edilme eğilimleri insanların doğayla baş başa kalabilecekleri ve özellikle pandemiyle ilgili COVİD’le yüz yüze gelebilecekleri ortamlardan uzak yerlere yönelik olacak.”
YEREL HABERLER Edremit Körfezi ve Kazdağları tatilcilerin yine gözdesi Prof. ...
Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal görevine başladı
YEREL HABERLER Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal görevine başladı
Emekli albayın öldürdüğü öne sürülen köpek, kumsalda gömülü bulundu / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Emekli albayın öldürdüğü öne sürülen köpek, kumsalda ...
Emekli albayın öldürdüğü öne sürülen köpek, kumsalda gömülü bulundu
YEREL HABERLER Emekli albayın öldürdüğü öne sürülen köpek, kumsalda ...
Burhaniye’de pazarcılar kura çekti
YEREL HABERLER Burhaniye’de pazarcılar kura çekti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X