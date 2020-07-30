Ayvalık’ta ev yangını

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir evde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Selimiye Mahallesi 13. Sokakta bulunan bir evde yangın çıktı. İki konutun bulunduğu bahçeli ve tek katlı evde çıkan yangın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 3 arozözle yapılan müdahale ile söndürüldü. Evdeki pek çok eşyanın kullanılma hale geldiği görüldü. Ahmet Tan’a ait evdeki yangının elektrik kontağından çıktığı sanılıyor.

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