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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süt Üreticileri Birliği kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi

İHA

Balıkesir'in Manyas ilçesinde faaliyet gösteren Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, ilçedeki Tarımsal ve Kalkınma Kooperatif başkanlarıyla yemekli bir toplantı da bir araya geldi.

Süt Üreticileri Birliği kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi

Balıkesir'in Manyas ilçesinde faaliyet gösteren Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, ilçedeki Tarımsal ve Kalkınma Kooperatif başkanlarıyla yemekli bir toplantı da bir araya geldi.

Kooperatif başkanlarıyla kırsal Salur Mahallesinde yemekli toplantıda bir araya gelen Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, birliklerine ortak olsun olmasın hiçbir Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ayırt etmeden bu toplantıya davet ettiklerini belirterek katılımcılara birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Kâr marjı düşünmeden hizmet veriyoruz”
Başkan Karakaş, hiçbir kâr marjı düşünmeden silaj makinasını birliğe kazandırdıklarına vurgu yaparak “Çiftçimizden satın aldığımız silajı paketleyip, depoluyoruz ve akabinde silaj ihtiyacı olan hayvan üreticilerimize bunu satıyoruz. Bunu yaparken de hiçbir kar marjı düşünmüyoruz. Bedelini de üreticimizin süt alacağından tahsil ediyoruz. Malum silaj süt verimi için çok önemli. Süt verimliliğinin devamını sağlayabilmek adına üreticimize birlik olarak bu hizmeti veriyoruz. Yine süt üreticimizi mağdur etmemek adına kendi çiftçimizin ürünü olan 500 ton arpayı bu sezon alarak depoladık. Bu arpaları yarma ve flakes haline getirip, talep eden üreticilerimize çok cüzi bir karla vereceğiz” dedi.
“Birliğimize süt tahlil laboratuvarı kazandıracağız”
Manyas Süt Üreticiler Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, ayrıca yeni satın aldıkları arsa üzerine 5 katlı binanın ilk 2 katına idari bina, satış ofisleri ve tahlil laboratuvarı yapacaklarını, bunu 2021 yılının ilk üç ayı içerisinde bitirmeyi öngördüklerini açıkladı. Karakaş, birlik bünyesinde üyelerine yönelik arpa ve mısır flakesi hayvan besi yemi satışlarının devam ettiğini, şimdiye kadar 500 ton mısır ve arpa besi yemi alarak üyelerine dağıttıklarını sözlerine ekledi.
Konuşmasının ardından yaklaşık 40’a yakın kooperatif başkanlarının sorunlarını dinleyen Karakaş, toplantıya katılan herkese teşekkür etti.

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