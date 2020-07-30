Başkan Tosun asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun ekiplerin sürdürdüğü asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ilçenin 100. Yıl Mahallesi'nde Belediye ekipleri tarafından sürdürülen asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. 35 derece sıcak altında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek işçilere manevi destekte bulunan Başkan Tosun "Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda bu bölgedeki asfaltlama çalışmalarını tamamlayarak okulların açılması öncesi bu alanda oluşan karmaşanın ve tozun önüne geçmiş olduk. Belli bir program doğrultusunda tüm sokaklarımızda gereken çalışmaları yapıyoruz" dedi.

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