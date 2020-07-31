Bigadiç Kaymakamı göreve başladı

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Van Saray ilçesi Kaymakamı olarak görev yaptığı sırada Mülki İdare Amirleri Kararnamesiyle Bigadiç Kaymakamlığına atanan Mehmet Halis Aydın görevine başladı.

Kaymakam Mehmet Halis Aydın ‘‘Bigadiç güzel bir ilçemiz, inşallah hemşerilerimizle birlikte hayırlı hizmetlerde bulunacağız. Öncelikle önümüz bayram sizlerin aracılığıyla, Bigadiçli hemşerilerimin mübarek Kurban Bayramını içtenlikle kutluyor, sağlık ve mutluluk içinde, nice huzurlu günlere hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum” dedi.

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