Erdek'te 8 kök kenevir ele geçirildi

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdek’te kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlenen E.E. hakkında yasal işlem yaptı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kenevir ele geçirildi. E.E.’nin, yasa dışı ekim yaptığı bölgede gerçekleştirilen kontrollerde 8 kök kenevir bitkisi, 1 av tüfeği ve 1 pala ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konularak, E.E. hakkında soruşturma başlatıldı.

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