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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den, Ayvalık’ta bayram trafiği denetimleri

İHA

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den, Ayvalık’ta bayram trafiği denetimleri

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Kurban Bayramı nedeniyle polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de katıldı.
Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E87 karayolunun Balıkesir ile İzmir sınırında bulunan polis uygulama noktasındaki denetimlerde Muhterem İnce'ye, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tarık Hekimoğlu, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Güneş Eliş de eşlik etti.
Trafik ekiplerince durdurulan sürücülere, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunan İnce, ailelerle sohbet etti.
İnce, araçlarda yolculuk eden çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.
Trafik uygulama noktasında jandarma ve polis personeliyle bayramlaşan İnce, ekiplere yönelik yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı olarak trafik kazalarını en aza indirmek, trafik kazalardan kaynaklı ölümleri sıfırlama gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda var gücümüzle çalışıyoruz. Çok güzel sonuçlar almaya başladık. İllerde tüm personelimizle bu mücadeleyi yürütüyoruz. Son yıllarda da 20152019 yılları arasındaki ölümlü kaza oranlarının yüzde 27 düşürülmesi sağlandı. Yani bu, 2 bin 57 kişi daha az öldü demek. Bu anlamda ne kadar fazla çalışırsak, gayret edersek, kuralların uygulanmasını ne kadar iyi sağlarsak o kadar iyi sonuçlar alma imkânımız var. Bayram tedbirleri kapsamında da 7 günlük bir tedbir paketi uyguluyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun imzasıyla bu anlamda gönderdiğimiz genelgeyle illerimizde bu tedbirler uygulanıyor. Biz de bayram sürecince başta bakanımız olmak üzere tüm personelimizle beraber sahada olacağız. Amacımız vatandaşımıza bu kuralların uygulanmasını sağlayarak kazaları en aza indirmek, ölümleri sıfırlamak. Burada bulunmamızın asıl amacı siz değerli personelimizle birlikte olabilmek. Tabiki vatandaşlarımızın da yanında oluyoruz ama bizim asıl gönlümüzden geçen sizlerle el ele olabilmek. Bu amaçla Ankara’dan yola çıkarak uygulama noktalarındaki personelimizi ziyaret ediyoruz. Bu duygularla hepinizin bayramını en içten dileklerimle bir kez daha kutluyorum” dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce daha sonra kendisine eşlik eden Balıkesir Valisi Şıldak, Kaymakam Görgülüarslan ve beraberindekilere teşekkür ederek Balıkesir’e doğru yoluna devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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