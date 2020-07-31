Gazeteden bayram sepeti yaptılar

"Doğal şehir" unvanı ile tanınan Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde eski gazeteler çöpe gitmiyor. Çevreci bir yaklaşımla sıfır atık projesini kentin her alanında uygulayan belediye, ilçedeki kadınların işbirliği ile atık gazeteleri sanat eserine dönüştürüyor.

Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi'nde kadınlar tarafından atık gazetelerden üretilen sepetler, içerisine konulan yöreye özgü kahve ve kolonya ile bayram sepetine dönüştürüldü. 20 kadın tarafından hazırlanan 250 bayram sepeti, mahalle muhtarlarına, meclis üyelerine ve idarecilere dağıtıldı.

Kadınlar tarafından atık gazetelerden üretilen sepet vb. ürünler Akpınar Yaşam Merkezi ve Hanımeli Çarşı'nda da satışa sunuluyor. Üreticilerden Zehra Meydan, "Burada atık gazetelerden üretim yapmaktayız. Gazeteleri dokuyarak sepet üretiyoruz. Bayram boyunca da belediye tarafından dağıtılan sepetleri biz kadınlar olarak el emeği ile ürettik. 20 kadın bu sepetlerin üretiminde çalışıyor. Böylelikle de sıfır atık projesini de desteklemiş oluyoruz" dedi.

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