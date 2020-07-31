Organları umut oldu

Balıkesir'de trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki hastanın organları 3 hastaya umut oldu.
Balıkesir'de 4 gün önce trafik kazası geçiren H.M. isimli erkek hastanın Atatürk Şehir Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşince organları bağışlandı. Merhum H.M.'nin organları Ankara, Bursa ve Malatya'da organ bekleyen hastalara gönderildi.
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