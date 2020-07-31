Bandırmaspor'a Galatasaray'dan iki transfer

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TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Galatasaray'dan Ferhan Evren ve Gökay Günay'i satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıl kiraladı.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bandırmaspor dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Giresunspor'dan Del Valle ve Balıkesirspor'dan Otoo'yu renklerine bağlayan bordobeyazlı kulüp, iki yeni transfer daha gerçekleştirerek taraftarına bayram hediyesi verdi.

Bandırmaspor, Galatasaray'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhan Evren ve 21 yaşındaki stoper Gökay Güney'ı satın alma opsiyonlu birlikte 1 yıllık kiraladı.

Kulüp yetkilileri, 2 Ağustos Pazar günü yapılacak genel kurulda yeni yönetimin belirlenmesi ardından transferlerin hız kazanacağını ifade etti.

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