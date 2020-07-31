Ayvalık'ta belediye işçilerine bayram müjdesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 696 sayılı KHK ile Ayvalık Belediyesi’nde sürekli işçi kadrosuna geçmeye hak kazanan işçileri kapsayan protokol, Ayvalık Belediyesi ile sermayesinin tamamı Belediye’ye ait olan Güzel Ayvalık şirketi arasında imzalandı.

30 Hazarin 2020 tarihinde geçerliliği sona eren toplu sözleşme hükümleri kapsamında işçilerin hak kaybına uğramaması amacıyla protokol yaptıklarını duyuran Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çalışanlarına bayram müjdesi verdi. Sosyal hakları kapsayan protokol 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, göreve geldiği gün belediye çalışanlarına verdiği sözü tutmanın gururunu yaşadığını söyledi. 2017 yılında KHK ile taşeron uygulamasının son bulduğunu hatırlatan Başkan Ergin, “İşçilerin hak mağduriyeti yaşamaması için şirketimizle masaya oturup yıl sonuna kadar geçerli olacak bir protokol imzaladık” dedi.

Sermayesinin tamamı Ayvalık Belediyesi’ne ait olan Güzel Ayvalık şirketinde çalışan emekçilerin alınterinin karşılığı olan ücretleri alması için tüm olanaklarını seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Ergin, ekip anlayışı ile daha güzel bir Ayvalık için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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