Bayramlaşmada pandemi önlemleri

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci gününde gerçekleştirilen protokol bayramlaşmasına pandemi tedbirleri damgasını vurdu.

Bandırma'da bayramın birinci gününde belediyeye ait bir kafede gerçekleştirilen bayramlaşma pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Kısıtlı sayıda kişinin katıldığı bayramlaşmada Kaymakam Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun, askeri ve mülki erkan ile muhtarlar yer aldı. Katılanların maske taktığı ve girişte ateş ölçümü yapılan bayramlaşmada içecek ikramları da tek kullanımlık karton bardaklarla yapıldı.

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