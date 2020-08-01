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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Sındırgı'da iki ayrı kaplıca suyu tek tesiste birleşiyor

İHA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi termal alanda bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. 32 derece ve 98 derece sıcaklıkta romatizmal hastalıklara iyi gelen iki ayrı özellikte termal kaynağa sahip Sındırgı ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ile "Attaneıon Şifalı Suları Birbirine Kavuşuyor" projesi hayata geçiyor.

(Özel) Sındırgı'da iki ayrı kaplıca suyu tek tesiste birleşiyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi termal alanda bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. 32 derece ve 98 derece sıcaklıkta romatizmal hastalıklara iyi gelen iki ayrı özellikte termal kaynağa sahip Sındırgı ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ile “Attaneıon Şifalı Suları Birbirine Kavuşuyor“ projesi hayata geçiyor.
Proje kapsamında şehir içi ısıtmada kullanılan Hisaralan bölgesindeki 98 derecelik termal suyun arta kalan kısmı özel izolasyonlu borularla şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve cilt hastalıklarına iyi gelen 32 derecelik termal suya sahip Emendere bölgesine ulaştırılacak. Bu sayede tek tesiste iki ayrı termal suyun kullanılabilmesine imkan sunulacak. Bunun yanında iki ayrı termal özellikteki su tek havuzda toplanarak üçüncü bir termal su kaynağı da oluşturulacak.

Kültür Bakanlığından Sındırgı’ya 1 milyonluk destek
Sındırgı Belediyesi tarafından atık suyun geri dönüşüme kazandırılması ve termal özellik niteliğinin çoğaltılması adına hazırlanan “Attaneion Şifalı Suları Birbirine Kavuşuyor“ projesine Kültür ve Turizm Bakanlığından tam destek geldi. İlçe merkezinde konut ısınmasından arta kalan ve dereye akıtılan su 10 kilometreye yakın bir isale hattı ile Emendere bölgesine taşınacak. Yaklaşık 1 milyon liraya mal olacak projenin ödeneği ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak. İki suyun birleştirilmesinin yanında milyon yıllık dikitlere sahip Hisaralan bölgesindeki termal tesislere giden boru kirliliği de ortadan kaldırılacak.
Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleşecek projeden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, “Jeotermal Sındırgı’nın geleceği. Yani Sındırgı’da iki ayrı termal kaynağımız var. Birisi Emendere, birisi Hisaralan. Birisi 32 derece, birisi 98 derece. Emendere’ye İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bir otelle başlayan turizm işimiz, bugün elhamdülillah 800 yatağa kadar çıktı. 2004'ten önce turizmin t’si, termalin t’si bu şehirde konuşulmazken, şimdi artık her şey turizm üzerine, termal üzerine. 24 kilometre mesafeden 98 derecelik termal suyu 2014 yılında Sındırgı ilçe merkezine getirdik. Getirdiğimiz ilçe merkezindeki bu suyu da şu anda 3 binin üzerinde konuta dağıtıyoruz. Bu yıl yaptığımız yeni projelerle bizler bu sayıyı 6 binlere kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Tabii bir de suyun arta kalan kısmını şimdiye kadar dereye boşaltıyor idik maalesef. Bundan sonra inşallah onun da önüne geçmiş olacağız. Yani yeni bir proje ile Kültür ve Turizm Bakanlığından aldığımız destekle dünyada bir ilk olacak. Bir otelin banyosunda çeşmesinden birisinde başka mineral değere sahip su, diğerinde başka bir mineral değere sahip su akmış olacak. İki suyun aşkını aslında bir tarafa buluşturmuş oluyoruz. Bundan sonra insanlar sedef hastalığına iyi gelen Emenedere suyu ile romatizmal hastalıklara iyi gelen Hisaralan suyunu aynı kaplıcada bulma şansına sahip olmuş olacaklar. İkinci bir ısı merkezini oluşturacağız şehir merkezinde. Bunun sonrasında arta kalan suyu kaplıcada kullanılmak üzere götürmüş oluyoruz. 4550 derece civarındaki atık suyumuzu da termal otelde değerlendirme şansına sahip olacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza projenin tamamını karşıladığından dolayı teşekkür ediyorum. Sındırgı’da termali iyileştirme, farklı alanlarda kullanma çalışmalarımız devam ediyor. Hem turizmde hem termalde, serada ve konut ısıtmasında Sındırgı sudan en iyi şekilde faydalanma yöntemlerini aramaya devam ediyor“ dedi.
Projenin 2020 yılı Ekim ayına kadar tamamlanması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Emendere bölgesinde 6 8 ay süren turizm sezonu da 12 aya çıkarılmış olacak.

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