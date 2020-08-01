Balıkesir Dursunbey´de orman yangını

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Fatih Emrah ERDOĞAN-Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Dursunbey ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Dursunbey ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki kırsal Hacıömerler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü´ne bağlı arazözler ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı itfaiye araçları, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalara başladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Dursunbey Tuna İŞLEYEN

2020-08-01 14:28:53



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