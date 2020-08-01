Balıkesir Dursunbey'de orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
Dursunbey ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki kırsal Hacıömerler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altında alındı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı 32 işçinin itfaiye aracı, 3 tanker ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 10 arazözle müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangına müdahale devam ederken, bazı bölgelerde de soğutma çalışmalarına başlandı.Fatih Emrah ERDOĞAN-Ramazan FİLİZ/DURSUNBEY (Balıkesir), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Dursunbey Fatih Emrah ERDOĞAN-Ramazan FİLİZ
2020-08-01 15:35:50
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.