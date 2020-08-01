Balıkesir'de orman yangını kısa sürede söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hondular Mahallesi mevkisindeki tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ot yangını ormana sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne ait 11 arazöz, 2 su tankeri ve 2 itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına aldığı yangında 2 hektarlık alanda hasar oluştu. Çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.