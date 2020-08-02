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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avşa Adası'nda boş yer kalmadı

İHA

Kurban Bayramı tatilini Avşa'da geçirmek isteyen vatandaşlar adada boş yer bırakmadı. Marmara Adalar Belediyesi'ne bağlı Avşa Adası Kurban Bayramı ile birlikte yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da vatandaşların rahat bir tatil geçirebilmesi için tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Avşa Adası'nda boş yer kalmadı

Kurban Bayramı tatilini Avşa’da geçirmek isteyen vatandaşlar adada boş yer bırakmadı. Marmara Adalar Belediyesi’ne bağlı Avşa Adası Kurban Bayramı ile birlikte yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da vatandaşların rahat bir tatil geçirebilmesi için tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.
Marmara Adalar Belediyesi’ne bağlı Avşa Adası Kurban Bayramı tatili ile birlikte yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Belediye Başkanı Süleyman Aksoy yaşanan ve yaşanabilecek tüm sorunlara karşı tedbirlerini aldıklarını belirterek, belediye ekiplerinin 24 saat esasına göre hizmet verdiğini söyledi. Belediye Başkanı Süleyman Aksoy Kurban Bayramı sonrasında da vatandaşları Avşa’da tatillerini geçirmeye davet ederek, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy Avşa Adası’nda çektiği video ile tatilcilere seslendi. Avşa Adası’nın yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştığını kaydeden Süleyman Aksoy, “Şu anda Avşa Adamızda görüldüğü gibi plajlarımızda adım atacak yer yok. Adamız tamamıyla gelen turistlerimizle dolmuş vaziyette. Şu anda çok şükür belediyenin hizmetlerinde herhangi bir sıkıntı olmamakla beraber akşam saatlerinde su sıkıntımız çok az da olsa kendini göstermeye başlıyor. Belediye olarak bütün önlemleri almış bulunmaktayız. Gelen vatandaşlarımızın tatilini en iyi şekilde yapabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah sıkıntısız bir tatil, sıkıntısız bir sezon olur. Herkesin bayramını tekrar kutluyorum, bayramdan sonra da vatandaşlarımızı adalarımıza tatillerini geçirmeye bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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