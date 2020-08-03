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Soylu: “Arife gününden bu yana 45 kişi kazalarda öldü”

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yol kontrol noktasındaki ekipleri teftiş etti. Soylu, arife gönünden bugüne kadar 45 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıkladı.

Soylu: “Arife gününden bu yana 45 kişi kazalarda öldü”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yol kontrol noktasındaki ekipleri teftiş etti. Soylu, arife gönünden bugüne kadar 45 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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