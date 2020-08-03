Soylu: “Arife gününden bu yana 45 kişi kazalarda öldü”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yol kontrol noktasındaki ekipleri teftiş etti. Soylu, arife gönünden bugüne kadar 45 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıkladı.
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