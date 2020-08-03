Kendilerini uyaran minibüs şoförünü bıçaklayan 3 genç yakalandı



Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, bindikleri minibüste maske takmadıkları için kendilerini uyaran şoför Korhan Batmaz'ı (43) başından bıçakla yaralayan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Taburcu edilen Batmaz'ın, ateşlenmesi üzerine yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Edremit ilçesi ile turistik Altınoluk Mahallesi hattında çalışan minibüse, önceli gün iddiaya göre alkollü 3 genç maske takmadan bindi. Yolcuların uyarısı üzerine minibüs şoförü Korhan Batmaz, maske takmayan alkollü grubu araçtan indirmek istedi. Bunun üzerine grup ile minibüs şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce yaşanan arbedede gruptan bir kişi Korhan Batmaz'ı başından bıçakladı. Grup kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Batmaz, hastaneye kaldırıldı. Batmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Jandarma ekiplerince başlatılan çalışmayla kimlikleri belirlenen 3 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI

Minibüs sürücüsü Korhan Batmaz'ın tekrar hastaneye yatırıldığını açıklayan SS Sarıkız Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Mehmet Gürel, "Altınoluk'tan 01.15'te kalkan son aracımıza binen 3 yolcu, sürücü arkadaşımız tarafından uyarılıyor. Maskesiz oldukları için şoför arkadaşımız araçtan indirmek istiyor. Aralarında çıkan tartışmada, şoför arkadaşımızı darbedip, sonrasında da kapısını açıp, bıçaklıyorlar. Arkadaşımız, olaydan sonra hastaneye kaldırıldı. Dikiş atılarak, taburcu edildi. Ancak akşam yeniden ateşlendi ve Burhaniye Devlet Hastanesi'nde yeniden tedaviye alındı. Olayı kooperatif olarak kınıyoruz. Sabah erken saatlerinden, gece saatlerine kadar hizmet veren bir kooperatifiz. Bu olayı tasvip etmiyoruz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-08-03 15:13:41



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