Edremit’te tekne imalathanesinde tekne yandı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde imalathanede onarımı süren teknede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Organize Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Aşırı sıcak nedeniyle çalışma esnasında tekne alev andı. Bir anda büyüyen yangına, Balıkesir Büyükşehir Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın diğer fiber teknelere sıçramadan söndürüldü.

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