Avşa Adası'nda bayram dönüşü yoğunluğu

Emir YILDIZ/MARMARA(Bursa), (DHA)BALIKESİR'in Marmara Denizi'ndeki önemli turizm merkezleri arasında yer alan Avşa Adası'nda tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı.
Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, bayramın son gününde Avşa Adası'ndan dönmeye başladı. Adanın feribot terminalinde yoğunluk yaşandı. Araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Tatilcilerin sıklıkla tercih ettiği Avşa Adası, bu bayramda 100 binin üzerinde turisti ağırladı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Marmara Emir YILDIZ
2020-08-03 16:48:08
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